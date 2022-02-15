Тарасова приветствует попытку фигуристки Трусовой выполнить тройной аксель на Олимпиаде

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова приняла верное решение пойти на исполнение тройного акселя в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Трусова упала с тройного акселя в короткой программе. По итогам короткой программы Трусова занимает четвертое место, набрав 74,60 балла. Россиянка Камила Валиева выиграла короткую программу (82,16 балла), второй стала россиянка Анна Щербакова (80,20 балла), тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (79,84).

"Девочки наши молодцы, прекрасно откатались, все старались, кто-то больше, кто-то меньше. Но допустила ошибку Саша, поэтому четвертая, но это понятно, она будет произвольную катать, где ей все свои четверные делать", - сказала Тарасова.

Тренер подчеркнула, что решение Трусовой прыгать тройной аксель, один из самых сложных прыжков, было полностью верным. "Надо делать тройной", - добавила собеседница агентства.

Произвольная программа у женщин состоится 17 февраля (начало - 13:00 мск).