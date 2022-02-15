Щербакова заявила, что довольна своим выступлением в короткой программе на Олимпиаде

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова не нервничала и выполнила поставленную задачу в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Об этом фигуристка рассказала журналистам.

Во вторник Щербакова стала второй по итогам короткой программы. Первое место занимает ее соотечественница Камила Валиева, третьей стала японка Каори Сакамото, россиянка Александра Трусова показала четвертый результат.

"Сегодня я очень довольна своим выступлением, выполнила поставленную задачу, - сказала Щербакова. - На удивление не нервничала, контролировала каждый прыжок, вращение, сегодня я всем довольна. Да, у меня новые коньки, не хотела бы акцентировать на этом внимание, конькам примерно три дня. У меня такое бывает, в течение сезона я очень часто меняю коньки, не хотелось, чтобы это случилось здесь, но я была к этому готова".

На вопрос, читала ли Щербакова новости, фигуристка утвердительно кивнула головой. "На мои тренировки это не влияет, это самое главное. Валиева? Мы лично общаемся, но никак комментировать это не буду", - добавила Щербакова.

Произвольная программа у женщин пройдет 17 февраля в 13:00 мск.