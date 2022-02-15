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Олимпиада-2022 в Пекине

Российские керлингисты одержали четвертую победу на Олимпиаде

Россияне победили команду Канады со счетом 7:6
Евгений Климов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Евгений Климов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу победила команду Канады со счетом 7:6 в матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пекине.

После 10 эндов была зафиксирована ничья - 6:6, поэтому матч продолжился в дополнительном энде, в котором россияне выиграли со счетом 1:0.

Сборную России на олимпийском турнире представляют Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной).

Победа над сборной Канады стала четвертой для россиян в восьми матчах. В турнирной таблице российская команда занимает пятое место. В заключительном матче предварительного этапа сборная России встретится с командой Великобритании, игра пройдет 16 февраля.

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира.

Финальная игра пройдет 19 февраля, днем ранее состоится матч за третье место. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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