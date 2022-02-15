Щербакова рассказала, что постаралась забыть о непопадании на командный турнир Олимпиады

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова постаралась забыть о том, что не вошла в состав сборной России по фигурному катанию на командный турнир Олимпийских игр в Пекине. Об этом она сообщила журналистам.

Щербакова во вторник заняла второе место по итогам короткой программы. 7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

"Наверное, здесь ответ будет очевиден: вряд ли я рада такому решению", - прокомментировала Щербакова свое непопадание на командный турнир.

"Сейчас важно настроиться на произвольную программу, не потерять свой шанс здесь, отбросить эти мысли. Сейчас старалась не воспринимать это близко, забыть об этом, готовиться к личному турниру", - сказала российская фигуристка.

Щербакова отметила, что полностью довольна сегодняшним выступлением.