Журова: фигуристка Щербакова показала самозабвенный прокат в короткой программе

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова каталась самозабвенно и без ошибок в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Щербакова занимает второе место после короткой программы. Лучший результат показала россиянка Камила Валиева, тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото. Россиянка Александра Трусова заняла четвертое место.

"Щербакова просто умница, она самозабвенно каталась, без ошибок, и личный рекорд на Олимпиаде говорит о многом. Когда ставишь личный рекорд, ты уже выше себя самого", - сказала Журова.

Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.

Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля, начало - в 13:00 мск.