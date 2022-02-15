Авербух: промежуточное лидерство должно помочь фигуристке Валиевой на Олимпиаде

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Лидерство по итогам короткой программы в личном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине должно пойти на пользу россиянке Камиле Валиевой. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух.

Валиева во вторник после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине занимает первое место, набрав 82,16 балла. Второй стала россиянка Анна Щербакова, получившая за прокат 80,20 балла, тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (79,84). Россиянка Александра Трусова заняла четвертое место (74,60); на пятой позиции располагается еще одна представительница Японии Вакаба Хигути (73,51). Произвольная программа у женщин пройдет 17 февраля в 13:00 мск.

"Хочется всех поздравить! Наши девочки захватили первое и второе места. Не все сегодня получилось у Камилы Валиевой, но думаю, что это поправится к произвольной программе - была небольшая ошибка на тройном акселе", - сказал Авербух.

Вокруг Валиевой на Олимпиаде в Пекине разразился допинговый скандал. 14 февраля Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с 15-летней спортсменки.

"Думаю, что это [первое место по итогам короткой программы] поможет Камиле! Сейчас ей будет чуть проще. Нужно успокоиться и хорошо, что завтра выходной. Думаю, что прессе нужно поменьше нагнетать, дать всем спокойно готовиться и ждать хорошего выступления", - отметил собеседник агентства.

"Браво Ане Щербаковой, которая сегодня выступила блестяще, она показала свой рекорд! Надо сказать, что все девочки сегодня волновались, и кроме нее ни одна не откаталась чисто и хорошо. У всех были небольшие, но помарки, даже у японки, которая занимает третье место, все равно был недокрут в прыжке", - добавил Авербух.