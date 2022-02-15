Журова считает, что фигуристка Трусова еще может стать олимпийской чемпионкой

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании станет та фигуристка, кто чисто выполнит произвольную программу, поэтому у россиянки Александры Трусовой остались шансы завоевать золото на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Во время исполнения короткой программы Трусова упала, исполняя тройной аксель. Россиянка заняла четвертое место, набрав 74,60 балла. Первое место заняла Камила Валиева (82,16), второе - Анна Щербакова (80,20). Тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (79,84).

"Жалко Сашу, у нее было падение. Шанс выиграть всегда есть, это спорт, в фигурном катании не исключены падения, поэтому все решится в произвольной программе. Здесь главное - безошибочно откатать, и тот, кто сделает чистый прокат, станет олимпийским чемпионом. Саше Трусовой сейчас очень важно показать именно в произвольной программе чистый прокат, и тогда все возможно", - сказала Журова.

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. Также россиянка является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы и бронзовым призером финала Гран-при.

Произвольная программа у женщин пройдет 17 февраля, начало соревнований запланировано на 13:00 мск.