Определились все четвертьфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная Канады со счетом 7:2 обыграла команду Китая в матче квалификационного раунда за выход в четвертьфинал олимпийского хоккейного турнира. Встреча прошла в Пекине.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джордан Уэл (7-я и 10-я минуты), Адам Тамбеллини (27, 29), Эрик О'Делл (33), Эрик Стаал (56) и Джек Макбэйн (59). У проигравших отличился Кори Кейн (16, 39).

Сборные Канады и Китая на групповом этапе выступали в одном квартете. Канадцы обыграли команду Германии со счетом 5:1, проиграли сборной США (2:4) и обыграли китайцев (5:0). Команда Китая проиграла канадцам, американцам (0:8) и немцам (2:3).

Определились все четвертьфинальные пары олимпийского турнира. На этой стадии пройдут матчи США - Словакия (07:10 мск), Россия - Дания (09:00 мск), Финляндия - Швейцария (11:40 мск), Швеция - Канада (16:30 мск). Встречи состоятся 16 февраля.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.