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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристка Щербакова ответила журналистам на вопрос о жесткости Тутберидзе

Щербакова занимает второе место после короткой программы на Играх в Пекине
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Работа российской фигуристки Анны Щербаковой с ее тренером Этери Тутберидзе проходит плодотворно и устраивает спортсменку, несмотря на домыслы о жесткости наставницы. Об этом Щербакова рассказала журналистам.

"Я тренируюсь в группе Этери Георгиевны с девяти лет, и до сегодняшнего дня я всегда тренируюсь у нее, - сказала Щербакова, отвечая на вопрос журналиста о жесткости Тутберидзе. - Если я ничего не меняю, значит, меня все устраивает, значит, наша работа проходит плодотворно. Мы вместе добиваемся результатов. Это само за себя говорит".

Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.

Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля, начало - в 13:00 мск.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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