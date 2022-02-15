Щербакова рассказала, что правильно настроила себя на короткую программу на Олимпиаде

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова не чувствовала эмоционального давления во время исполнения короткой программы на Олимпийских играх благодаря правильному настрою. Об этом она рассказала журналистам на пресс-конференции.

Щербакова заняла второе место по итогам короткой программы, набрав 80,20 балла. Первой стала россиянка Камила Валиева (82,16). Тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (79,84).

"Сегодня во время выступления я осознавала, что катаюсь на Олимпийских играх, но это не давило на меня, это было стимулом показать хороший прокат. Думаю, я правильно себя настроила", - сказала Щербакова.

"О медалях рано говорить - соревнования только начались, еще ничего неизвестно", - добавила Щербакова.

Щербаковой 17 лет, фигуристка является действующей чемпионкой мира. Также она является победительницей командного чемпионата мира, двукратным серебряным призером чемпионата Европы.

Произвольная программа у женщин пройдет 17 февраля, начало запланировано на 13:00 мск.