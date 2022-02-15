Фигуристка Щербакова отказалась отвечать на вопрос британского журналиста о Валиевой

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова отказалась отвечать на вопрос британского журналиста издания Daily Mail Риата Аль-Саммарая на вопрос о ситуации ее соотечественницы Камилы Валиевой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с пресс-конференции.

Во вторник Валиева стала победительницей короткой программы на Олимпиаде, набрав 82,16 балла. Щербакова стала второй, набрав 80,20 балла. Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля в 13:00 мск.

"Я сейчас не буду говорить ничего об этой ситуации. Надеюсь, вы меня простите и поймете", - сказала Щербакова.

11 февраля Аль-Саммарай после тренировки Валиевой в микст-зоне выкрикнул в адрес фигуристки: "Ты принимала допинг? Ты чиста?", в ответ Валиева проигнорировала журналиста, закрыв лицо капюшоном.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение.

В понедельник CAS не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой. Во вторник глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки с продуктом, который употреблял ее дедушка. Представитель МОК отметил, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения спортсменки.