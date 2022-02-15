Президент "Самбо-70" Лайшев назвал фигуристку Валиеву настоящим бойцом

ТАСС, 15 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева проявила свои бойцовские качества в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал президент центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Во вторник Валиева стала победительницей короткой программы, набрав 82,16 балла. Анна Щербакова заняла второе место (80,20), Александра Трусова - четвертое (74,60).

"Преодолели все ситуации, хочется просто поздравить наших девочек и весь тренерский состав во главе с Этери Тутберидзе. Молодцы. Из-за всех этих неприятных ситуаций мы только приковали к себе внимание всего мира. Мне кажется, даже судьи это понимают прекрасно", - сказал Лайшев.

"Камила прошла через все, что можно было. Пятнадцатилетнюю девочку все любили и обожали, и тут она столкнулась с неприязнью, за это время она сильно повзрослела. Мы все переживаем, не только наша страна, но и весь мир, а уж "Самбо-70" отдельно. На Камиле не было лица после проката, это невозможно скрыть, но она настоящий боец, который показывает мастерство России", - добавил он.

Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля в 13:00 мск.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.