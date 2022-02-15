Радионова считает, что фигуристка Трусова поборется с Сакамото за бронзу на Олимпиаде

ТАСС, 15 февраля. Борьба за бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине будет между российской фигуристкой Александрой Трусовой и японкой Каори Сакамото. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказала бронзовый призер чемпионата мира, двукратная вице-чемпионка Европы Елена Радионова.

После короткой программы на Олимпиаде лидирует Камила Валиева, она набрала 82,16 балла. Второй стала россиянка Анна Щербакова (80,20 балла), тройку лидеров замкнула Сакамото (79,84). Трусова заняла четвертое место (74,60).

"Все решится в произвольной. Думаю, борьба за третье место будет между Трусовой и Сакамото, конечно же, потому что Саша может быть выше. Если она сделает тот контент, который она себе ставит, это будет космос. У Ани с Камилой не такая большая разница в баллах - всего два, это считай почти ничего", - сказала Родионова.

"Девчонки сегодня все откатались хорошо, несмотря на то, что Саша упала с тройного акселя. Она все равно упорно хочет его выполнить, это достойно уважения. В произвольной будет волнительно, но они уже почувствовали атмосферу Олимпийских игр. Думаю, там уже должно быть поспокойней", - добавила она.

Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля в 13:00 мск.