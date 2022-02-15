Фуркад поддержал биатлониста Латыпова после результатов мужской эстафеты на Олимпиаде

ТАСС, 15 февраля. Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад поддержал российского биатлониста Эдуарда Латыпова, допустившего пять промахов на последнем огневом рубеже эстафеты на Олимпиаде в Пекине, и заявил, что сам дважды за карьеру оказывался в схожей ситуации. Об этом француз написал в сторис в Instagram.

Во вторник сборная России по биатлону, в состав которой входили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Латыпов, стала третьей в эстафете. Бежавший на последнем этапе Латыпов перед заключительным огневым рубежом опережал ближайшего преследователя почти на минуту. Однако россиянин допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга. Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.

"Биатлон - непредсказуемый вид спорта. Именно поэтому мы его так и любим. Я сам дважды оказывался в такой ситуации за карьеру. Так что держись, Латыпов", - написал Фуркад.

Также Латыпова поддержали норвежские биатлонисты Эмиль Хегле Свендсен и Тарьей Бё.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.