Ягудин отметил работу судей во время короткой программы фигуристок на Олимпиаде

ТАСС, 15 февраля. Судейство коротких программ фигуристок в соревнованиях в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине было доскональным. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал олимпийский чемпион по фигруному катанию Алексей Ягудин.

Во вторник россиянка Камила Валиева стала победительницей короткой программы на Олимпийских играх в Пекине, набрав 82,16 балла. Анна Щербакова заняла второе место (80,20), японка Каори Сакамото - третье (79,84), Александра Трусова - четвертое (74,60).

"Турнир нельзя выиграть короткой программой, но можно проиграть, - сказал Ягудин. - Сегодня были рабочие прокаты, по турнирной таблице мы видим, что у каждого из нашей команды есть шансы побороться за медали абсолютно разного достоинства. Сегодня вообще было очень доскональное судейство, я такого никогда не видел. Но оно было направлено абсолютно ко всем спортсменкам, которые выходили на лед".

"Самое интересное, что по протоколу из 30 участников только двое откатали чисто - Щербакова и Сакамото. Сегодня первое, второе, четвертое места довольно комфортно позволят решить эту битву в произвольной программе", - добавил он.

Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля в 13:00 мск.