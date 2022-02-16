В двенадцатый медальный день Олимпиады в Пекине разыграют восемь комплектов наград

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Восемь комплектов медалей будут разыграны в среду на Олимпийских играх в Пекине, также в матче между сборными Швейцарии и Финляндии определится обладатель бронзовых наград в соревнованиях по хоккею среди женщин. Наибольшие шансы побороться за награды имеют российские лыжники, которые выступят в командном спринте.

В командном спринте классическим стилем у мужчин Россию представят Александр Большунов и Александр Терентьев, финишером будет Терентьев. Оба спортсмена уже завоевали на Олимпиаде в Пекине награды - два золота и серебро на счету Большунова, бронза на счету Терентьева. Интригой обещает стать их противостояние с командой Норвегии, за которую выступят чемпион мира 2021 года в командном спринте Эрик Валнес и четырехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.

Сам Клебо ранее заявил, что считает россиян фаворитами гонки. "Соперничать с Терентьевым и Большуновым в командном спринте будет очень сложно, я бы даже назвал их фаворитами этой гонки", - сказал Клебо журналистам 8 февраля после победы в спринте свободным стилем на Олимпиаде.

У лыжниц на дистанцию в командном спринте выйдут Юлия Ступак и Наталья Непряева, последняя будет финишером. Полуфиналы в женском командном спринте начнутся в 10:15 мск, в мужском командном спринте - в 11:15 мск. В 10:45 начнется женская биатлонная эстафета 4х6 км. Российскую сборную представят Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина. Горнолыжники в среду определят лучшего в мужском слаломе. За команду России выступят призер этапов Кубка мира 37-летний Александр Хорошилов, для которого Олимпиада в Пекине стала пятой в карьере, а также Александр Андриенко и Иван Кузнецов.

В шорт-треке в среду разыграют два заключительных комплекта медалей, за которые поборются российские спортсмены. В финале мужской эстафеты на 5000 м заявлены Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог. У женщин пройдут соревнования на дистанции 1500 м, на этапе четвертьфиналов в забегах выступят Анна Вострикова, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова.

Фристайлисты определят лучшего в лыжной акробатике. В финал смогли выйти бронзовый призер Олимпиады 2018 года Илья Буров и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в командном первенстве Станислав Никитин. Как сообщил Илья Буров журналистам, он остался доволен результатом своего выступления в квалификации и планирует бороться за медаль олимпийского турнира. Трехкратный чемпион мира и младший брат Ильи Максим Буров в финал выйти не смог.

Хоккей и керлинг

В среду пройдут четвертьфинальные матчи у хоккеистов. Сборная США сыграет с командой Словакии в 07:10 мск, матч Россия - Дания начнется в 09:00 мск, финны и швейцарцы сыграют в 11:40 мск, матч Швеция - Канада пройдет в 16:30 мск.

Российские хоккеисты уже встречались с датчанами на групповом этапе олимпийского турнира и тогда победили соперника со счетом 2:0. По мнению президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, исход матча будет зависеть от дисциплины хоккеистов.

"С датчанами мы уже играли, тяжелая была игра. Хорошая и дисциплинированная команда. Надо учесть ошибки и играть строго. Все зависит от дисциплины, если с ней будет хорошо, "пять на пять" мы никому не проиграем", - отметил Третьяк.

Российские керлингистки, занимающие последнюю, десятую строчку турнирной таблицы, проведут в среду матч со сборной Швеции. Накануне команда России выиграла свой первый матч на Олимпиаде, победив сборную Китая со счетом 11:5. Результат встречи для россиянок ничего не решает, ранее команда потеряла шансы на выход в полуфинал, куда попадут четыре лучших команды предварительного этапа.

В среду также пройдет матч мужских сборных России и Великобритании по керлингу, начало - в 09:05 мск. Российские спортсмены провели до этого восемь встреч, четыре из которых выиграли, в настоящее время команда находится на пятой строчке турнирной таблицы. Чтобы выйти в полуфинал россиянам необходимо обыграть соперника. Еще одно условие - как минимум три команды из числа сборных США, Норвегии, Швейцарии и Канады в последних матчах должны потерпеть поражения.