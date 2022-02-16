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Лига чемпионов

"Манчестер Сити" разгромил "Спортинг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 5:0
Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез EPA-EFE/Tiago Petinga
Описание
Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез
© EPA-EFE/Tiago Petinga

ТАСС, 16 февраля. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" на выезде победил португальский "Спортинг" со счетом 5:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Голами отметились Рияд Марез (7-я минута), Бернарду Силва (17,44), Фил Фоден (32), Рахим Стерлинг (58). Ответный матч между командами состоится 9 марта на стадионе "Сити оф Манчестер".

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге. Действующим победителем турнира является английский "Челси", обыгравший в решающем матче "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

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