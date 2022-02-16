"Тампа" обыграла "Нью-Джерси" в матче НХЛ. Кучеров набрал два очка

ТАСС, 16 февраля. "Тампа" со счетом 6:3 на выезде победила "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Патрик Марун (10-я минута), Стивен Стэмкос (36), Алекс Киллорн (37), Виктор Хедман (48), Никита Кучеров (50) и Пьер-Эдуар Белльмар (51). У проигравших отличились Доусон Мерсер (9), Егор Шарангович (20) и Джек Хьюз (22).

Кучеров также отметился результативной передачей. Российский форвард набрал 20 очков (7 голов + 13 голевых передач) в 14 матчах нынешнего сезона. Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев сделал голевую передачу, в его активе 24 (2+22) очка в 45 играх.

"Тампа" набрала 70 очков в 49 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Нью-Джерси" с 39 очками после 50 игр располагается на последней, восьмой строчке в Столичном дивизионе. В следующем матч "Тампа" 24 февраля примет "Эдмонтон", "Нью-Джерси" днем позже на выезде сыграет с "Питтсбургом".

В другом матче игрового дня "Баффало" со счетом 6:3 обыграл "Нью-Йорк Айлендерс". Российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 35 бросков из 39. "Питтсбург" со счетом 5:4 в овертайме победил "Филадельфию". После передачи российского нападающего Евгения Малкина капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби забросил 500-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.