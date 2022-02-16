Американский фристайлист Холл стал олимпийским чемпионом в слоупстайле

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Американский фристайлист Александр Холл завоевал золотую медаль в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине.
В лучшей из трех попыток он показал результат 90,01 балла. Второе место занял его соотечественник Николас Геппер (86,48), третье - Йеспер Тьедер из Швеции (85,35). Российские спортсмены в данной дисциплине не были представлены.
Холлу 23 года, он является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в слоупстайле.
Холл принес сборной США восьмую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, также американские спортсмены завоевали семь серебряных и четыре бронзовые награды, команда располагается на третьей строчке медального зачета Игр. Лидирует сборная Норвегии (12-7-7), второе место занимает команда Германии (9-6-3), россияне идут девятыми (4-7-9). По общему числу медалей сборная России с 20 наградами занимает второе место, уступая норвежцам (26).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|12
|7
|7
|26
|2
|Германия
|9
|6
|3
|18
|3
|США
|8
|7
|4
|19
|4
|Австрия
|6
|6
|4
|16
|5
|Нидерланды
|6
|4
|3
|13
|6
|Китай
|6
|4
|2
|12
|7
|Швеция
|5
|3
|4
|12
|8
|Швейцария
|5
|0
|5
|10
|9
|Россия
|4
|7
|9
|20
|10
|Франция
|3
|7
|2
|12
|11
|Италия
|2
|6
|5
|13
|12
|Япония
|2
|5
|7
|14
|13
|Канада
|2
|4
|11
|17
|14
|Словения
|2
|3
|2
|7
|15
|Южная Корея
|1
|3
|1
|5
|16
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|24
|Эстония
|0
|0
|1
|1