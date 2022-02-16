Американский фристайлист Холл стал олимпийским чемпионом в слоупстайле

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Американский фристайлист Александр Холл завоевал золотую медаль в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине.

В лучшей из трех попыток он показал результат 90,01 балла. Второе место занял его соотечественник Николас Геппер (86,48), третье - Йеспер Тьедер из Швеции (85,35). Российские спортсмены в данной дисциплине не были представлены.

Холлу 23 года, он является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в слоупстайле.

Холл принес сборной США восьмую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, также американские спортсмены завоевали семь серебряных и четыре бронзовые награды, команда располагается на третьей строчке медального зачета Игр. Лидирует сборная Норвегии (12-7-7), второе место занимает команда Германии (9-6-3), россияне идут девятыми (4-7-9). По общему числу медалей сборная России с 20 наградами занимает второе место, уступая норвежцам (26).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.