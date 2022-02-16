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Олимпиада-2022 в Пекине

Американский фристайлист Холл стал олимпийским чемпионом в слоупстайле

Вторым стал Николас Геппер из США, третьим - швед Йеспер Тьедер
Александр Холл EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
Описание
Александр Холл
© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Американский фристайлист Александр Холл завоевал золотую медаль в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине.

В лучшей из трех попыток он показал результат 90,01 балла. Второе место занял его соотечественник Николас Геппер (86,48), третье - Йеспер Тьедер из Швеции (85,35). Российские спортсмены в данной дисциплине не были представлены.

Холлу 23 года, он является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в слоупстайле.

Холл принес сборной США восьмую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, также американские спортсмены завоевали семь серебряных и четыре бронзовые награды, команда располагается на третьей строчке медального зачета Игр. Лидирует сборная Норвегии (12-7-7), второе место занимает команда Германии (9-6-3), россияне идут девятыми (4-7-9). По общему числу медалей сборная России с 20 наградами занимает второе место, уступая норвежцам (26).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия127726
2Германия96318
3США87419
4Австрия66416
5Нидерланды64313
6Китай64212
7Швеция53412
8Швейцария50510
9Россия47920
10Франция37212
11Италия26513
12Япония25714
13Канада241117
14Словения2327
15Южная Корея1315
16Австралия1214
17Финляндия1124
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011
24Эстония0011

 

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