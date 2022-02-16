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Олимпиада-2022 в Пекине

На Олимпиаде в Пекине выявили два новых случая заражения коронавирусом

Олимпийские игры завершатся 20 февраля

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Китая выявили два новых случая заражения коронавирусом среди участников Олимпийских игр в Пекине. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном в среду.

15 февраля в Китай прибыл 31 "представитель других заинтересованных сторон", спортсмены в Пекин не прилетали. В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни было выявлено два новых случая заражения среди представителей заинтересованных сторон.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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