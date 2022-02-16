Две шайбы Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

ТАСС, 16 февраля. "Вашингтон" обыграл "Нэшвилл" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вашингтона" отличились Джо Снайвели (5-я минута), Ник Дженсен (44) и Александр Овечкин (45, 59). У "Нэшвилла" шайбу забросил Майк Маккаррон (43). Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов сделал результативную передачу, форвард столичного клуба Евгений Кузнецов очков не набрал, голкипер гостей Илья Самсонов отразил 33 броска.

Овечкин прервал шестиматчевую безголевую серию, забросив 30-ю и 31-ю шайбы в текущем сезоне. Он стал первым игроком в истории НХЛ, кто забрасывал минимум 30 шайб в 16 сезонах за одну команду. Рекорд по количеству сезонов с минимум 30 шайбами принадлежит Майклу Гартнеру (17). В нынешнем сезоне Овечкин набрал 62 очка (31 шайба + 31 передача) в 49 играх.

На счету Овечкина 761 шайба в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянина опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

"Вашингтон" занимает четвертое место в Столичном дивизионе, набрав 63 очка в 51 матче. "Нэшвилл" располагается на четвертой строчке Центрального дивизиона с 60 очками после 49 игр. Следующий матч "Вашингтон" проведет на выезде против "Филадельфии" 18 февраля. "Нэшвилл" днем позднее сыграет в гостях против "Каролины".