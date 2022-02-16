Противоковидные меры продолжат действовать в период между Олимпиадой и Паралимпиадой

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Строгие профилактические меры против коронавируса будут действовать в промежутке между зимними Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Пекине. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель директора оргкомитета Олимпиады по контролю за пандемией Хуан Чунь.

"Мы приближаемся к завершению Игр, - сказал Хуан Чунь. - Во время Олимпиады мы серьезно соблюдали наш плейбук. Меры были действенными, эти меры будут соблюдаться и в период между Олимпийскими и Паралимпийскими играми".

Организаторы Игр принимают повышенные меры безопасности для предотвращения рисков распространения коронавируса. Игры проходят в так называемых защитных пузырях - на специальных территориях, огражденных от контактов с внешней средой.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля, Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта.