Французский горнолыжник Ноэль стал олимпийским чемпионом в слаломе

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Французский горнолыжник Клеман Ноэль завоевал золотую медаль в слаломе на Олимпийских играх в Пекине.

По итогам двух попыток он показал результат 1 минута 44,09 секунды. Серебро завоевал австриец Йоханнес Штрольц (отставание - 0,61 секунды), бронзу - норвежец Себастьян Фосс-Солевог (+0,70). Россиянин Александр Хорошилов занял десятое место (+1,08), Александр Андриенко - 26-е (+7,08), Иван Кузнецов не смог финишировать в первой попытке.

Ноэлю 24 года, он впервые стал олимпийским чемпионом, на счету француза девять побед на этапах Кубка мира. Штрольцу 29 лет, на Играх в Пекине он завоевал вторую медаль, ранее австриец стал олимпийским чемпионом в комбинации. Фосс-Солевогу 30 лет, он завоевал вторую олимпийскую медаль в карьере, на Играх 2018 года норвежец стал бронзовым призером в командных соревнованиях.

В медальном зачете Олимпиады лидирует сборная Норвегии, завоевав 12 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград. Вторыми идут немцы (9-6-3), третьими - американцы (8-7-4). Сборная России занимает девятое место (4-7-9). По общему числу наград лидируют норвежцы (27), россияне идут вторыми (20).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.