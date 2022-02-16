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Олимпиада-2022 в Пекине

Духовник олимпийской сборной России рассказал о встрече с хоккеистами национальной команды

Россияне в среду проводят четвертьфинальный матч против команды Дании

ПЕКИН, 16 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Встреча с российскими хоккеистами стала ярким событием на Играх в Пекине для духовника национальной олимпийской сборной протоиерея Андрея Алексеева. Об этом он рассказал ТАСС.

В среду хоккеисты сборной России проводят четвертьфинальный матч против команды Дании.

"Из ярких впечатлений - конечно, встреча с нашей мужской сборной по хоккею, - сказал духовник. - Хорошее мужское общение в полном составе. Отрадно, когда мы вместе и мы одна большая, дружная семья".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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