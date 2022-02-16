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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России обыгрывает датчан со счетом 2:1 после второго периода 1/4 финала Олимпиады

В составе российской команды шайбы забросили Вадим Шипачев и Никита Нестеров

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею со счетом 2:1 ведет в четвертьфинальном матче Олимпийских игр с командой Дании после двух периодов. Встреча проходит в Пекине.

Во втором периоде нападающий сборной Дании Франс Нильсен ответил на гол Вадима Шипачева в первой 20-минутке и сравнял счет. На 35-й минуте Никита Нестеров снова вывел российских хоккеистов вперед.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. В Пхёнчхане российские хоккеисты в финале обыграли немцев со счетом 4:3 в овертайме.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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