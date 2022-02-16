Валиева с улыбкой покинула тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева покинула тренировку на Олимпиаде в Пекине с улыбкой в сопровождении начальника национальной команды Валерия Артюхова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На тренировке спортсменка безошибочно исполнила произвольную программу.

Валиева занимает первое место после короткой программы на Олимпиаде. Второй идет россиянка Анна Щербакова, тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото. Александра Трусова располагается на четвертой позиции. Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля, начало - 13:00 мск.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.