Российские керлингисты завершили выступление на Олимпийских играх

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Великобритании со счетом 6:8 в заключительном матче предварительного этапа на Олимпийских играх в Пекине.

Сборную России на олимпийском турнире представляли Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной).

Поражение от сборной Великобритании стало пятым для россиян в девяти матчах. В турнирной таблице российская команда после завершения всех матчей предварительного этапа занимает пятое место. Россияне потеряли шансы на выход в полуфинал олимпийского турнира.

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира.

Полуфиналы пройдут 17 февраля. Финальная игра состоится 19 февраля, днем ранее пройдет матч за третье место. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.