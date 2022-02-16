Футболист "Зенита" Кузяев считает, что команде не повезло при жеребьевке Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Результат жеребьевки, по итогам которой "Зенит" получил испанский "Бетис" в соперники по раунду плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы, можно назвать невезением для российского футбольного клуба "Зенит". Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал полузащитник "Зенита" Далер Кузяев.

"Зенит" 17 февраля на "Газпром Арене" проведет первый матч раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Бетиса". Начало игры - 20:45 мск. Эта встреча станет первой официальной для российской команды в 2022 году.

"В какой-то степени можно сказать, что "Зениту" не повезло с жеребьевкой, потому что "Бетис" в этом сезоне очень хорош, - сказал Кузяев. - Они очень удачно играют у себя в чемпионате ("Бетис" в чемпионате Испании располагается на третьей строчке, набрав 43 очка после 23 туров - прим. ТАСС), плюс финал Лиги Европы будет в Севилье - это будет мотивировать их еще больше, но мы верим в свои силы. Мы готовы оказать сопротивление этой команде".

"Считаю, что сборы прошли продуктивно. Мы не на пике формы, так как два месяца не участвовали в официальных матчах, но, считаю, что мы в достаточно хорошей физической форме. Надеюсь, что завтра у нас получится победить. Будем играть только на три очка", - отметил полузащитник "Зенита".

Ответная игра между "Бетисом" и "Зенитом" пройдет 24 февраля в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало игры - 23:00 мск. Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.