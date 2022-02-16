Тренер Шашилов заявил, что уже не работает с женской сборной России по биатлону

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов уже не работает с командой. Об этом специалист сообщил журналистам.

В среду Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете. В личных гонках на Олимпиаде в Пекине российские биатлонистки на данный момент не завоевали ни одной медали.

"Все вопросы спортсменкам, я уже не работаю", - сказал Шашилов.

Контракт с 62-летним Шашиловым рассчитан до 31 мая 2022 года. Специалист работает с женской командой с сезона-2020/21. Под его руководством женская сборная России не завоевала ни одной медали на чемпионате мира 2021 года.

19 февраля на Олимпиаде в Пекине состоится женский масс-старт. Игры завершатся 20 февраля.