Польховский: российские биатлонистки показали достойный результат в эстафете на Олимпиаде

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по биатлону показала достойный результат в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер российской команды Валерий Польховский.

В среду сборная России в составе Ирины Казакевич, Кристины Резцовой, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла второе место в эстафете. Первыми стали шведки, третьими - немки. На третьем этапе Миронова зашла на штрафной круг и потеряла лидерство в гонке.

"Это общая медаль команды, все сработали - кто-то лучше, кто-то хуже, - сказал Польховский. - Тем не менее серебряная медаль - достойно, это же Олимпийские игры, борьба нервов, которые ведут к каким-то ошибкам. Сегодня девушки молодцы, отработали, завоевали серебро".

"Девушки по ходу сезона постоянно показывали достойные выступления и хорошие результаты. Поэтому, конечно, это было ожидаемым. Я ожидал, что девушки смогут бороться за медали", - добавил Польховский.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.