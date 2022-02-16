Нильсен: отсутствие хоккеиста Йенсена сказалось на игре датчан в матче с россиянами

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Травма Никласа Йенсена стала большой потерей для хоккейной сборной Дании в матче с россиянами в четвертьфинале олимпийского турнира. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной Дании Франс Нильсен.

Сборная России в 1/4 финала олимпийского турнира обыграла команду Дании со счетом 3:1. Йенсен получил травму в предыдущей игре с латвийцами.

"Да, это стало большой потерей: он один из тех игроков, который может забить, ему нужен только один шанс, - сказал Нильсен. - Нам удавалось весь матч, оставаться в игре. Все 60 минут россияне были лучше, но мы действовали правильно. Мы получали шансы и надеялись на них. Нужно было просто забивать".

По его словам, сборной Дании недоставало контроля над шайбой. "Можно было бы контролировать шайбу чуть побольше, а не просто отбрасываться. Но у нас не было времени распорядиться ей. И отдам должное сборной России - она сыграла действительно здорово в первом периоде", - добавил он.

Нильсен сообщил, что пока не собирается заканчивать карьеру в сборной и надеется провести в национальной команде еще как минимум предстоящий чемпионат мира.

Сборная Дании впервые принимала участие в хоккейном турнире Олимпийских игр.