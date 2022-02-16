Ветров: лыжница Ступак достойно отработала в командном спринте, несмотря на усталость

СЫКТЫВКАР, 16 февраля. /ТАСС/. Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева хорошо отработали в среду командный спринт на Олимпиаде в Пекине, завоевав бронзовые медали, несмотря на очевидную накопившуюся усталость в ходе Игр. Такое мнение высказал ТАСС первый тренер Ступак Александр Ветров.

Победу в командном спринте классическим стилем одержали лыжницы из Германии Катарина Хенниг и Виктория Карл, обладательницами серебряных наград стали шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.

"Юля нормально сегодня отработала, но на последнем этапе видно было, что уже ей тяжело. Видимо, они не совсем восстановились [после предыдущих гонок]. Но соперники-то достойные тоже! Наталья Непряева - молодец, финиш не отдала, но могла быть и золотая модель, тут все было рядом, но победа за сильнейшим. Молодцы наши девчонки, хорошо отработали. И лыжи, видно было, что работают у них не хуже, чем у других, по крайней мере", - сказал ТАСС наставник спортсменки. Супруги Александр и Галина Ветровы - первые тренеры Юлии Ступак, у которых она начинала заниматься в Сосногорской спортшколе в Республике Коми.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.