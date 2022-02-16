Смоленский госуниверситет спорта пригласит лыжниц Ступак и Непряеву посетить вуз

ТАСС, 16 февраля. Смоленский государственный университет спорта предложит посетить вуз российским лыжницам Наталье Непряевой и Юлии Ступак, которые обучались здесь в магистратуре, и устроит им чествование. Об этом ТАСС рассказал проректор по спортивной работе Андрей Сергеев.

Спортсменки на Олимпиаде в Пекине стали олимпийскими чемпионками в эстафете и бронзовыми призерами в командном спринте. На счету Непряевой также серебряная медаль Игр-2022 в скиатлоне.

"Они (Ступак и Непряева - прим. ТАСС) вместе у нас учились в магистратуре. Я у них присутствовал на госэкзаменах, девочки великолепно отвечали. Это уже не первые их медали. Все будет зависеть от их графика, но, конечно, будем связываться, поздравлять, и если у них будет возможность, то будем встречать у нас", - сказал Сергеев.

Он отметил, что как в спорте, так и в учебе лыжницы себя "прекрасно показали", окончив магистратуру с красным дипломом. "Я присутствовал у них на госэкзаменах. Великолепно отвечали на вопросы, несмотря на то, что у них не так много времени было для обучения, обе очень эрудированные девушки", - добавил собеседник агентства.