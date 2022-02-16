Сборная России в полуфинале Олимпиады сыграет с победителем матча Канада - Швеция

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею в полуфинале олимпийского турнира в Пекине сыграет с победителем матча между командами Швеции и Канады.

После четвертьфиналов команды распределяют согласно рейтингу посева на групповом этапе. В полуфинале лучшая команда рейтинга сыграет с четвертой, вторая - с третьей.

Первый номер посева получила сборная Финляндии, обыгравшая на стадии четвертьфинала швейцарских хоккеистов (5:1). Финны в полуфинале сыграют с хоккеистами из Словакии, которые в серии буллитов переиграли сборную США (3:2).

В другом полуфинале сборная России, победившая на стадии 1/4 финала команду Дании (3:1), встретится с победителем матча Канада - Швеция, который пройдет позднее в среду и начнется в 16:30 мск.

Полуфинальные матчи пройдут 18 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.