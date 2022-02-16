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Олимпиада-2022 в Пекине

Панжинский: самочувствие лыжницы Ступак сказалось на результате командного спринта

В среду женская сборная России стала третьей в гонке

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Самочувствие российской лыжницы Юлии Ступак сказалось на результате женского командного спринта на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр 2010 года в спринте Александр Панжинский.

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Победу одержали лыжницы из Германии Катарина Хенниг и Виктория Карл, обладательницами серебряных наград стали шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг. Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали.

"Победа была близка, мы могли выигрывать. Но, видимо, сказалось не самое лучшее самочувствие, особенно у Юлии Ступак, которая на своем заключительном этапе отстала на три секунды. Пришлось Наталье Непряевой включаться с самого начала, думаю, этот рывок сыграл с ней злую шутку на финише. Она выходила на очень хорошей позиции на финиш, проигрывая полкорпуса Йонне Сундлинг и впереди немки [Виктории Карл], а финиш у Натальи Непряевой превосходный, особенно на классике, но немка оказалась намного сильнее", - сказал Панжинский.

"В целом позиционно и тактически девушки провели отличную борьбу, бронза в секунде от победителей - прекрасный результат",- добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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