Аршавин: Санкт-Петербург заслужил право принять финал футбольной Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербург после завершения строительства нового стадиона, "Газпром Арены", заслужил право принять финал Лиги чемпионов. Такое мнение высказал бывший капитан петербургского "Зенита", заместитель генерального директора сине бело-голубых и посол решающего матча главного клубного турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Андрей Аршавин.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. Решающая игра главного клубного турнира Европы пройдет на домашнем стадионе "Зенита" - "Газпром Арене". Его вместимость составляет 63 026 зрителей.

"Мне очень приятно, что могу представлять родной город в таком большом турнире, - сказал Аршавин, слова которого приводит пресс-служба УЕФА. - Я горд, что меня выбрали. Еще раз скажу: это очень приятно".

"Для любой страны и для любого города это большое событие. Не просто в мире футбола, но и глобально. Каждый город хочет принимать такие события", - отметил бывший капитан "Зенита", рассуждая о значимости финала Лиги чемпионов для Санкт-Петербурга.

По его словам, Санкт-Петербург хотел получить право принять решающий матч главного еврокубкового турнира, который в 2008 году прошел в Москве - тогда "Манчестер Юнайтед" в английском финале обыграл лондонский "Челси" (1:1, 6:5 - по пенальти). "Благодаря тому, что у нас построили новый стадион и хорошо провели чемпионат Европы (на стадионе "Зенита" прошли семь игр турнира - прим. ТАСС), город заслужил право принять финал Лиги чемпионов", - подчеркнул заместитель генерального директора "Зенита".

"Конечно же, для всех болельщиков это будет огромное событие. Когда я рос и играл на "Петровском" (домашнем стадионе "Зенита" с 1994 по 2017 год - прим. ТАСС), никто не мог представить, что когда-нибудь финал Лиги чемпионов пройдет на Крестовском острове", - резюмировал Аршавин.

О стадионе "Зенита"

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.

"Газпром Арена" была открыта в 2017 году. За это время на стадионе были сыграны семь матчей сборной России. В них национальная команда одержала три победы, а также потерпела три поражения. Еще одна встреча завершилась вничью.

Что касается крупных турниров, помимо семи игр чемпионата Европы стадион "Санкт-Петербург" принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0). Также на арене прошли семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встреча за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0).