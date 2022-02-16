ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Илья Буров вышел в финал олимпийского турнира по лыжной акробатике.

В квалификации Буров занял первое место, показав результат 129,50 балла. Россиянин Станислав Никитин стал 10-м (119 очков). Финалистами турнира также стали швейцарец Пирмин Вернер (126,24), американцы Кристофер Лиллис (125,67) и Джастин Шёнефельд (123,53), китаец Ци Гуанпу и украинец Александр Абраменко (123,53). Медальные соревнования пройдут в среду.

Младший брат Ильи трехкратный чемпион мира по фристайлу Максим Буров не сумел выйти в первый финал. В квалификации он показал результат 113,28 балла и занял десятое место.

Бурову 30 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Никитину 26 лет, в 2019 году россиянин стал бронзовым призером чемпионата мира.