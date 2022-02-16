Бородавко отметил силу воли победивших в командном спринте германских лыжниц

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Лыжницы из Германии Катарина Хенниг и Виктория Карл благодаря особому настрою завоевали золото в командном спринте классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение журналистам высказал тренер российской национальной команды Юрий Бородавко.

"Они [Хеннинг и Карл] удивили, конечно, никогда не показывали таких результатов. Вот что значит настрой и желание, хорошо подготовленные лыжи, только за счет силы воли и желания превзошли себя. Примерно то же самое было у нас в большой эстафете, у них такой же сейчас настрой был", - отметил Бородавко.

Хенниг и Карл финишировали первыми с результатом 22 минуты 9,85 секунды, они впервые в карьере стали олимпийским чемпионками. Серебряные награды получили шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг (отставание 0,17 секунды). Россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева уступили победительницам 0,71 секунды и заняли третье место.