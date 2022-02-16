Российские биатлонисты награждены бронзовыми медалями Олимпиады в эстафетной гонке

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная России по биатлону награждена бронзовыми медалями по итогам мужской эстафеты. Церемония награждения прошла на "Медал плазе".

Награды получили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Победу одержала сборная Норвегии в составе Стурлы Легрейда, Тарьея и Йоханнеса Бё, Ветле Шостада Кристиансена. Серебряные медали завоевали французские биатлонисты Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестьё и Кентен Фийон-Майе.

На протяжении трех этапов российская команда шла на первом месте, Цветков передал эстафету Латыпову с преимуществом 41,3 секунды над сборной Франции. На стрельбе из положения лежа Латыпов не допустил ни одного промаха и увеличил преимущество до 50,2 секунды над норвежцами. На заключительный рубеж Латыпов пришел с запасом в 59,3 секунды, однако на стрельбе из положения стоя допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга, в то время как Кристиансен и Фийон-Майе смогли избежать штрафных кругов. В итоге Латыпов пришел на финиш эстафетной гонки третьим.

23-летний Халили и 30-летний Цветков завоевали первые олимпийские медали в карьере, 27-летний Латыпов на Играх в Пекине выиграл третью медаль, 30-летний Логинов - вторую. Все четверо представляют общество ЦСКА. Ранее Логинов и Латыпов стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете, также Латыпов выиграл бронзовую медаль в гонке преследования. Цветков дважды занимал четвертое место на Играх в Пекине, остановившись в шаге от медали в индивидуальной гонке и спринте.