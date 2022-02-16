Шорт-трекистка Просвирнова разочарована своим выступлением на Олимпиаде

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова не смогла побороть свои эмоции на Олимпиаде в Пекине и очень разочарована показанным результатом. Об этом она рассказала в среду журналистам.

В 1/2 финала на дистанции 1 500 м Просвирнова стала пятой в своем забеге и не сумела квалифицироваться в финал.

"Очень разочарована своим результатом, но это шорт-трек. Конечно, можно было делать чище обгоны, хладнокровнее подходить к забегам. Тяжело эмоционально, не смогла бороться с эмоциями, получился такой результат. На данный момент что есть, то есть, пытаюсь его принять и работать дальше. Потенциал есть, форма хорошая, хочется работать дальше", - сказала она.

Просвирнова отметила, что ей не хватило времени на отдых между четвертьфинальным и полуфинальным забегами на 1 500 м.

"Полуфинал было очень непростой, соперники очень сильные. После четвертьфинала было отдыха 10 минут, очень мало перед следующим забегом. Четвертьфинал был очень быстрый, очень много сил отдала, поэтому полуфинал сложился очень тяжело, - пояснила она. - При моем состоянии при входе в полуфинал тактика была только одна: посидеть и сделать все, что могу, в конце. С такими соперниками было очевидно, что, если выйду вперед, они меня съедят".