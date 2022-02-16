Канадские шорт-трекисты выиграли золото Олимпийских игр в эстафете

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная Канады по шорт-треку выиграла эстафету на Олимпийских играх в Пекине.

Канадцы Шарль Амлен, Стивен Дюбуа, Джордан Пьер-Жиль и Паскаль Дион преодолели дистанцию за 6 минут 41,257 секунды. Второе место заняла команда Южной Кореи (6.41,679). Бронзовыми призерами стали итальянцы, опередившие по фотофинишу россиян на 0,009 секунды. Сборная России показала результат 6 минут 43,440 секунды, итальянцы - 6.43,431.

Сборную России представляли Семен Елистратов, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Константин Ивлиев. На Олимпиаде в Пекине Елистратов стал бронзовым призером на дистанции 1 500 метров, Ивлиев выиграл серебро на дистанции 500 метров.

Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине, российские спортсмены завоевали четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (13 золотых, семь серебряных, восемь бронзовых медалей), второе место занимают немцы (10-6-4), третье - американцы (8-7-4). Четвертое место занимает команда Китая (7-4-2), далее идут австрийцы (6-7-4), шведы (6-4-4), нидерландцы (6-4-3) и швейцарцы (5-0-5). По общему числу наград россияне занимают второе место, завоевав 24 медали и уступая только норвежцам (28).

Олимпийские соревнования по шорт-треку завершатся в среду забегом на 1 500 метров у женщин. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.