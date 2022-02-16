Канадские шорт-трекисты выиграли золото Олимпийских игр в эстафете

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная Канады по шорт-треку выиграла эстафету на Олимпийских играх в Пекине.
Канадцы Шарль Амлен, Стивен Дюбуа, Джордан Пьер-Жиль и Паскаль Дион преодолели дистанцию за 6 минут 41,257 секунды. Второе место заняла команда Южной Кореи (6.41,679). Бронзовыми призерами стали итальянцы, опередившие по фотофинишу россиян на 0,009 секунды. Сборная России показала результат 6 минут 43,440 секунды, итальянцы - 6.43,431.
Сборную России представляли Семен Елистратов, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Константин Ивлиев. На Олимпиаде в Пекине Елистратов стал бронзовым призером на дистанции 1 500 метров, Ивлиев выиграл серебро на дистанции 500 метров.
Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине, российские спортсмены завоевали четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (13 золотых, семь серебряных, восемь бронзовых медалей), второе место занимают немцы (10-6-4), третье - американцы (8-7-4). Четвертое место занимает команда Китая (7-4-2), далее идут австрийцы (6-7-4), шведы (6-4-4), нидерландцы (6-4-3) и швейцарцы (5-0-5). По общему числу наград россияне занимают второе место, завоевав 24 медали и уступая только норвежцам (28).
Олимпийские соревнования по шорт-треку завершатся в среду забегом на 1 500 метров у женщин. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|13
|7
|8
|28
|2
|Германия
|10
|6
|4
|20
|3
|США
|8
|7
|4
|19
|4
|Китай
|7
|4
|2
|13
|5
|Австрия
|6
|7
|4
|17
|6
|Швеция
|6
|4
|4
|14
|6
|Нидерланды
|6
|4
|4
|14
|8
|Швейцария
|5
|0
|5
|10
|9
|Россия
|4
|8
|12
|24
|10
|Франция
|4
|7
|2
|13
|11
|Канада
|3
|4
|11
|18
|12
|Италия
|2
|7
|6
|15
|13
|Япония
|2
|5
|7
|14
|14
|Южная Корея
|2
|4
|1
|7
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Финляндия
|1
|2
|2
|5
|17
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Украина
|0
|1
|0
|1
|25
|Польша
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|25
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
|Эстония
|0
|0
|1
|1