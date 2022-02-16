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Олимпиада-2022 в Пекине

Канадские шорт-трекисты выиграли золото Олимпийских игр в эстафете

Второе место заняла команда Южной Кореи, третье - Италии
Стивен Дюбуа Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Стивен Дюбуа
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная Канады по шорт-треку выиграла эстафету на Олимпийских играх в Пекине.

Канадцы Шарль Амлен, Стивен Дюбуа, Джордан Пьер-Жиль и Паскаль Дион преодолели дистанцию за 6 минут 41,257 секунды. Второе место заняла команда Южной Кореи (6.41,679). Бронзовыми призерами стали итальянцы, опередившие по фотофинишу россиян на 0,009 секунды. Сборная России показала результат 6 минут 43,440 секунды, итальянцы - 6.43,431.

Сборную России представляли Семен Елистратов, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Константин Ивлиев. На Олимпиаде в Пекине Елистратов стал бронзовым призером на дистанции 1 500 метров, Ивлиев выиграл серебро на дистанции 500 метров.

Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине, российские спортсмены завоевали четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (13 золотых, семь серебряных, восемь бронзовых медалей), второе место занимают немцы (10-6-4), третье - американцы (8-7-4). Четвертое место занимает команда Китая (7-4-2), далее идут австрийцы (6-7-4), шведы (6-4-4), нидерландцы (6-4-3) и швейцарцы (5-0-5). По общему числу наград россияне занимают второе место, завоевав 24 медали и уступая только норвежцам (28).

Олимпийские соревнования по шорт-треку завершатся в среду забегом на 1 500 метров у женщин. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия137828
2Германия106420
3США87419
4Китай74213
5Австрия67417
6Швеция64414
6Нидерланды64414
8Швейцария50510
9Россия481224
10Франция47213
11Канада341118
12Италия27615
13Япония25714
14Южная Корея2417
15Словения2327
16Финляндия1225
17Австралия1214
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
23Украина0101
25Польша0011
25Латвия0011
25Бельгия0011
25Эстония0011

 

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