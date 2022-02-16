Финские хоккеистки стали бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Финляндии со счетом 4:0 обыграла команду Швейцарии в матче за третье место олимпийского хоккейного турнира. Соревнования проходят в Пекине.

В составе финской сборной шайбы забросили Виви Вайникка (12-я минута), Сусанна Тапани (44), Нелли Лайтинен (55), Мишель Карвинен (60).

В финальном матче, который пройдет 17 февраля, встретятся сборные США и Канады. Встреча начнется в 7:10 мск.

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Тогда, как и в 2018 году в Пхёнчхане, олимпийскими чемпионками стали американки. Победительницами других четырех турниров являются канадки. Сборные США и Канады в шестой раз сыграют друг с другом в финале Олимпийских игр, в 2006 году на Играх в Турине в решающем матче приняли участие шведские хоккеистки.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.