{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Южнокорейская шорт-трекистка Чхве Мин Чжон завоевала золото Олимпиады на 1 500 м

Серебро выиграла итальянка Арианна Фонтана, бронзу - нидерландка Сюзанне Схюлтинг
Чхве Мин Чжон EPA-EFE/FAZRY ISMAIL
Описание
Чхве Мин Чжон
© EPA-EFE/FAZRY ISMAIL

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Представительница Южной Кореи Чхве Мин Чжон завоевала золотую медаль в шорт-треке на дистанции 1 500 м на Олимпийских играх в Пекине.

Победительница показала результат 2 минуты 17,789 секунды. Серебро завоевала итальянка Арианна Фонтана (2.17,862), бронзу - Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов (2.17,865). В полуфинальном забеге Чхве Мин Чжон установила новый олимпийский рекорд (2.16,831), предыдущий рекорд был установлен на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере китаянкой Чжоу Ян (2.16,993). Россиянки Софья Просвирнова и Анна Вострикова выбыли на стадии полуфинала, Екатерина Ефременкова - в четвертьфинале.

Чхве Мин Чжон 23 года, она стала трехкратной олимпийской чемпионкой, также на ее счету 12 побед на чемпионатах мира. Кореянка на второй Олимпиаде подряд одерживает победу на дистанции 1 500 м. Фонтане 31 год, она является двукратной олимпийской чемпионкой, а также четырехкратным серебряным и пятикратным бронзовым призером Олимпийских игр. Схюлтинг 24 года, она является трехкратной олимпийской чемпионкой, всего на ее счету шесть олимпийских наград.

Лидером медального зачета Олимпиады является сборная Норвегии (13 золотых, семь серебряных, восемь бронзовых медалей), второе место занимают немцы (10-6-4), третье - американцы (8-7-4). Сборная России занимает девятое место (4-8-12). По общему числу наград россияне занимают второе место, завоевав 24 медали и уступая только норвежцам (28).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Лига чемпионов
Госдума одобрила в I чтении налоговые льготы при проведении финала Лиги чемпионов UEFA
Льготы коснутся налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, государственных пошлин, транспортного налога, налога на имущество организаций, а также уплаты страховых взносов
Читать полностью