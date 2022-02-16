Южнокорейская шорт-трекистка Чхве Мин Чжон завоевала золото Олимпиады на 1 500 м

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Представительница Южной Кореи Чхве Мин Чжон завоевала золотую медаль в шорт-треке на дистанции 1 500 м на Олимпийских играх в Пекине.

Победительница показала результат 2 минуты 17,789 секунды. Серебро завоевала итальянка Арианна Фонтана (2.17,862), бронзу - Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов (2.17,865). В полуфинальном забеге Чхве Мин Чжон установила новый олимпийский рекорд (2.16,831), предыдущий рекорд был установлен на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере китаянкой Чжоу Ян (2.16,993). Россиянки Софья Просвирнова и Анна Вострикова выбыли на стадии полуфинала, Екатерина Ефременкова - в четвертьфинале.

Чхве Мин Чжон 23 года, она стала трехкратной олимпийской чемпионкой, также на ее счету 12 побед на чемпионатах мира. Кореянка на второй Олимпиаде подряд одерживает победу на дистанции 1 500 м. Фонтане 31 год, она является двукратной олимпийской чемпионкой, а также четырехкратным серебряным и пятикратным бронзовым призером Олимпийских игр. Схюлтинг 24 года, она является трехкратной олимпийской чемпионкой, всего на ее счету шесть олимпийских наград.

Лидером медального зачета Олимпиады является сборная Норвегии (13 золотых, семь серебряных, восемь бронзовых медалей), второе место занимают немцы (10-6-4), третье - американцы (8-7-4). Сборная России занимает девятое место (4-8-12). По общему числу наград россияне занимают второе место, завоевав 24 медали и уступая только норвежцам (28).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.