Российские шорт-трекисты завоевали две медали на Олимпийских играх в Пекине

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная России по шорт-треку завоевала одну серебряную и одну бронзовую награду на Олимпийских играх в Пекине. Соревнования завершились в среду.

В общем медальном зачете соревнований по шорт-треку победу одержала команда Южной Кореи, которая завоевала две золотые и три серебряные награды. Второе место разделили команды Нидерландов и Китая, завоевавшие по две золотые, одной серебряной и две бронзовые награды. Третье место заняли шорт-трекисты из Италии (1-2-1).

В составе российской команды серебряным призером стал Константин Ивлиев на дистанции 500 м, а Семен Елистратов выиграл бронзу на дистанции 1 500 м. На прошлых Играх в 2018 году российская сборная завоевала одну бронзовую награду.

Елистратову 31 год, он представляет спортивное общество "Динамо". Завоеванная бронза на Играх в Пекине является третьей олимпийской медалью в его карьере, ранее он становился третьим на Олимпиаде-2018 на дистанции 1 500 м и выиграл эстафету на Играх в Сочи. Также на его счету одна победа на чемпионате мира и 14 - на чемпионатах Европы. Ивлиеву 21 год, он представляет Спортивную школу олимпийского резерва "Воробьевы горы". Россиянин впервые завоевал олимпийскую награду, также он является чемпионом Европы 2021 года.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.