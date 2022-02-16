Шорт-трекист Ивлиев назвал обидным четвертое место в эстафете на Олимпиаде

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Четвертое место в эстафете у шорт-трекистов на Олимпиаде стало обидным результатом, такое случается в спорте. Об этом рассказал журналистам российский шорт-трекист Константин Ивлиев.

Команду представляли Семен Елистратов, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Константин Ивлиев.

"Эмоции - обидно, сегодня обидно. Вчера ты выиграл, сегодня проиграл. Это спорт", - сказал Ивлиев.

Ивлиев, завоевавший ранее серебро на дистанции 500 м, отметил, что доволен выступлением на Олимпиаде в личном первенстве. "В командной гонке, что в миксте, что в мужской эстафете, неслаженно у нас получается, - продолжил он. - Дальше у нас чемпионат мира. Очень важный старт, будем к нему готовиться".

Партнер Ивлиева по эстафете Павел Ситников подчеркнул, что российская сборная боролась на максимуме. "Бежали, отдали все свои силы. В дальнейшем приедем, посмотрим видео, сделаем анализ. Будем работать над этим", - добавил он.

"Канадцы чуть-чуть уехали. Мы с корейцами начали догонять. На какой-то смене мы не смогли уцепиться, а корейцы смогли. Поэтому образовался разрыв, а в эстафете лед очень сильно нарезается, поэтому не получается так быстро догнать", - пояснил Ситников.

Канадцы Шарль Амлен, Стивен Дюбуа, Джордан Пьер-Жиль и Паскаль Дион победили в эстафете, преодолев дистанцию за 6 минут 41,257 секунды. Второе место заняла команда Южной Кореи (6.41,679). Бронзовыми призерами стали итальянцы, опередившие по фотофинишу россиян на 0,009 секунды. Сборная России показала результат 6 минут 43,440 секунды, итальянцы - 6.43,431.