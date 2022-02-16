Российские керлингистки проиграли шведкам на групповом этапе Олимпиады

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки уступили команде Швеции со счетом 5:8 в матче предварительного этапа олимпийского турнира. Соревнования проходят в Пекине.

Сборную России на Олимпийских играх представляют Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная).

Сборная России занимает последнее, десятое место в турнирной таблице предварительного этапа, одержав одну победу, потерпев семь поражений и ранее потеряв шансы на выход в полуфинал. В заключительном матче россиянки встретятся с командой Великобритании 17 февраля.

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Финальная игра пройдет в заключительный день Олимпийских игр 20 февраля.