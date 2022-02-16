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Олимпиада-2022 в Пекине

Допинг-тест украинской лыжницы Каминской дал положительный результат

Спортсменка временно отстранена от соревнований
Валентина Каминская Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Валентина Каминская
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Украинская лыжница Валентина Каминская, которая принимала участие в Олимпийских играх в Пекине, получила положительный результат допинг-теста. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

В допинг-пробе Каминской были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест был сдан 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка получила временное отстранение, лыжнице запрещено участвовать в тренировках и соревнованиях во время Игр в Пекине.

Каминской 34 года, на Олимпиаде-2022 она стала 70-й в спринте свободным стилем, 79-й в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем и 18-й в составе национальной сборной в эстафете. Для спортсменки эти Олимпийские игры стали третьими в карьере.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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