Допинг-тест украинской лыжницы Каминской дал положительный результат

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Украинская лыжница Валентина Каминская, которая принимала участие в Олимпийских играх в Пекине, получила положительный результат допинг-теста. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

В допинг-пробе Каминской были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест был сдан 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка получила временное отстранение, лыжнице запрещено участвовать в тренировках и соревнованиях во время Игр в Пекине.

Каминской 34 года, на Олимпиаде-2022 она стала 70-й в спринте свободным стилем, 79-й в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем и 18-й в составе национальной сборной в эстафете. Для спортсменки эти Олимпийские игры стали третьими в карьере.