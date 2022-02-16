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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России сыграет со шведами в полуфинале олимпийского хоккейного турнира

В четвертьфинальном матче команда Швеции обыграла канадцев
Игроки сборной Швеции по хоккею EPA-EFE/JEROME FAVRE
Описание
Игроки сборной Швеции по хоккею
© EPA-EFE/JEROME FAVRE

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции со счетом 2:0 обыграла команду Канады в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира в Пекине.

В составе победителей шайбы забросили Лукас Вальмарк (51-я минута), Антон Ландер (59). В полуфинале сборная Швеции сыграет с россиянами, победившими ранее в среду команду Дании со счетом 3:1. Встреча пройдет 18 февраля, начало матча - 16:10 мск. В другом матче 1/2 финала встретятся сборные Словакии и Финляндии, игра также пройдет в пятницу.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. 

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Стало известно время начала полуфинального хоккейного матча на Олимпиаде Россия - Швеция
Встреча начнется 18 февраля в 16:10 мск
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