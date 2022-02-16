Сборная России сыграет со шведами в полуфинале олимпийского хоккейного турнира

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции со счетом 2:0 обыграла команду Канады в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира в Пекине.

В составе победителей шайбы забросили Лукас Вальмарк (51-я минута), Антон Ландер (59). В полуфинале сборная Швеции сыграет с россиянами, победившими ранее в среду команду Дании со счетом 3:1. Встреча пройдет 18 февраля, начало матча - 16:10 мск. В другом матче 1/2 финала встретятся сборные Словакии и Финляндии, игра также пройдет в пятницу.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.