Украинский фристайлист Абраменко тепло поприветствовал россиянина Илью Бурова на Олимпиаде

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр по фристайлу Александр Абраменко тепло приветствовал россиянина Илью Бурова, завоевавшего бронзовую медаль в лыжной акробатике, несмотря на рекомендации официального Киева украинским спортсменам перед зимней Олимпиадой в Пекине. Об этом сообщает украинское издание "Сегодня".

"Новые объятия с россиянином", - отмечает издание, опубликовав соответствующие фотографии.

В среду Абраменко завоевал первую для сборной Украины медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине, став серебряным призером. Илья Буров завоевал бронзу, золото выиграл представитель Китая Гуанпу Ци. Абраменко и Буров хлопнули друг другу по ладони, а после того, как они обменялись рукопожатием, российский спортсмен со спины заключил украинца в объятия.

С Буровым Абраменко обнимался и на Играх-2018 в Пхёнчхане, где украинский спортсмен стал чемпионом, а россиянин - бронзовым призером. Абраменко пояснял тогда, что коллег из разных стран, в том числе из России, он знает много лет, дружит с ними, и призвал не искать в этом "никаких политических моментов".

Во время Олимпиады в Токио летом 2021 года украинская спортсменка Ярослава Магучих, завоевавшая бронзу в прыжках в высоту, подверглась на родине серьезной критике за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене, которая выиграла золото. После этого Министерство спорта Украины предупредило украинских спортсменов о недопустимости такого поведения на Олимпиаде в Пекине. Министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что украинские атлеты не должны фотографироваться с российскими спортсменами.