{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России
Обновлено 

Хачатурянц: ни один из стадионов РПЛ не готов к введению паспорта болельщика

Клубам нужно будет осуществить дооборудование домашних арен
Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Ни один из стадионов, на которых проводятся матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), не готов с точки зрения технического оснащения к введению паспорта болельщика (Fan ID). Об этом журналистам заявил президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

На эту тему

17 декабря Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении Fan ID для доступа на соревнования. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

"Мы обсуждали готовность стадионов к закону. На сегодняшний момент таких стадионов нет, ни один не соответствует приказу МВД №1 092 ("Об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности" - прим. ТАСС). Ответственностью клубов является приведение стадионов в норму, нужно осуществить их дооборудование. Клубам еще не разослан документ по техническому заданию и оборудованию, которое должно быть для введения Fan ID, все программное обеспечение и прочее будет осуществлено за счет федерального бюджета", - заявил Хачатурянц.

"Чего клубам сейчас не хватает? Самое главное - турникеты. Они недостаточно высоки, почти все турникеты по пояс. Согласно норме, турникеты должны быть в рост человека. Дальше есть ряд недостатков, чтобы их устранять", - добавил Хачатурянц.

Ранее паспорт болельщика использовался в России на Кубке конфедераций, чемпионате мира 2018 года и матчах чемпионата Европы - 2021, которые проводились в Санкт-Петербурге.

Теги
Российский футбол
Олимпиада-2022 в Пекине
Хоккеист Юханссон удивлен отсутствием Кузьменко в составе сборной России на Олимпиаде
Оба игрока выступают за клуб Континентальной хоккейной лиги СКА
Хоккеист Юханссон удивлен отсутствием Кузьменко в составе сборной России на Олимпиаде
Читать полностью