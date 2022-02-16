Хачатурянц: ни один из стадионов РПЛ не готов к введению паспорта болельщика

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Ни один из стадионов, на которых проводятся матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), не готов с точки зрения технического оснащения к введению паспорта болельщика (Fan ID). Об этом журналистам заявил президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

17 декабря Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении Fan ID для доступа на соревнования. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

"Мы обсуждали готовность стадионов к закону. На сегодняшний момент таких стадионов нет, ни один не соответствует приказу МВД №1 092 ("Об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности" - прим. ТАСС). Ответственностью клубов является приведение стадионов в норму, нужно осуществить их дооборудование. Клубам еще не разослан документ по техническому заданию и оборудованию, которое должно быть для введения Fan ID, все программное обеспечение и прочее будет осуществлено за счет федерального бюджета", - заявил Хачатурянц.

"Чего клубам сейчас не хватает? Самое главное - турникеты. Они недостаточно высоки, почти все турникеты по пояс. Согласно норме, турникеты должны быть в рост человека. Дальше есть ряд недостатков, чтобы их устранять", - добавил Хачатурянц.

Ранее паспорт болельщика использовался в России на Кубке конфедераций, чемпионате мира 2018 года и матчах чемпионата Европы - 2021, которые проводились в Санкт-Петербурге.